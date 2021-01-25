Gözaltına alınan A.R.Ö, gerekli adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından salıverildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan kırık tampon ve araç plakasından, köpeğe çarpan kişinin A.R.Ö. olduğunu belirledi.

Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen köpek, ekiplerce Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Kestel Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Çataltepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden A.R.Ö. (23), BESOB Kavşağı mevkisinde bir çoban köpeğine çarparak yoluna devam etti.

Bursa 'nın Kestel ilçesinde, aracıyla bir köpeğe çarpıp yaralayan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Bursa'da aracıyla köpeğe çarpıp yoluna devam eden sürücü düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı - Son Dakika

Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var