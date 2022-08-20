Bursa'da cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı

20.08.2022 08:36
Bursa'da cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı. Cadde ortasında silah ve sopaların konuştuğu kavga anı olay yerinden geçen vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde dün gece 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korku dolu anlara şahit olan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemede bulunurken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede yeni bir kavga ve acı olay yaşanmaması için ekiplerin bir süre nöbet tutacakları öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi Akraba iki aile arasında silahlı kavga; 3 yaralı Akraba iki aile arasında silahlı kavga; 3 yaralı
Kaynak: İHA

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Son Dakika
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