Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

20.08.2022 11:31
Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı. Cadde ortasında silah ve sopaların konuştuğu kavga anına ait yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde dün gece 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korku dolu anlara şahit olan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemede bulunurken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede yeni bir kavga ve acı olay yaşanmaması için ekiplerin bir süre nöbet tutacakları öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan silah ve sopaların konuştuğu kavgaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun sopalarla kavga ettiği, daha sonra silahların konuştuğu, 3 kişiyi silahla yaralayan zanlının kayıplara karıştığı görülüyor. Ayrıca ağır yaralanan şahsın da bir otomobille hastaneye taşındığı görüntülere yansıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da cadde ortasındaki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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