Bursa'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bursa'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde olduğunu tespit etti.

Kendisine doğru gelen ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen A.C'nin, "yaralama, kasten öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, hırsızlık ve tehdit" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir Caddesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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