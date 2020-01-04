Bursa'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde olduğunu tespit etti.
Kendisine doğru gelen ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen A.C'nin, "yaralama, kasten öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, hırsızlık ve tehdit" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.