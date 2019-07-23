Son Dakika Haberleri: Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı
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Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı.

Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin TL'ye satıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 69 taydan 67'sinin satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 848 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin TL'ye satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin TL'ye Fema Hayvancılık'a satıldığı açık artırmada, Dervişbey isimli tay ise 200 bin TL'ye Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin TL'ye satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL, 2 yaşındaki erkek taylardan ise 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:38 Kaynak: DHA
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