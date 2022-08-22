Bursa'da cadde ortasındaki dehşetten 2 gün sonra acı haber geldi

Bursa'da, arazi anlaşmazlığı yüzünden cadde ortasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 37 yaşındaki işadamı Yakup Yurdakul hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Yurdakul'dan geriye sosyal medya hesabında paylaştığı, "Bir ezanla geldin, bir sela ile çekip gideceksin. Ey insanoğlu neyin derdindesin?" mesajı kaldı. Olay adı karışan 4 zanlı ise gözaltına alındı. Silahlı kavga anı ise saniye saniye görüntülenmişti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Yakup Yurdakul (37), Harun A. ve Nihat Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan ve 2 gündür yoğun bakımda olan 4 çocuk babası Yakup Yurdakul Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Yurdakul'un sosyal medya hesabında bir süre önce paylaştığı, " Bir ezanla geldin, bir sela ile çekip gideceksin. Ey insanoğlu neyin derdindesin?" mesajı kaldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması da devam ediyor. Gözaltına alınan dört kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü, ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - BURSA