Bursa'da araziye bırakılan kimyasal maddenin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araziye bırakılan kimyasal maddenin tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesindeki arsada bulunan çöpten duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale için su sıktığı sırada çöpten etrafa yoğun koku yayıldı.
İtfaiyenin çağrısının ardından olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin, yanan maddenin hidrojen sülfür olabileceğini değerlendirmesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimyasal maddeyi araziye bırakıp kaçtığı öne sürülen O.K'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kokunun yayıldığı alanda Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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