Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek - Son Dakika

Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal alana dökülen ve kimyasal atık olduğu belirlenen maddelerin bölgeden alınarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal alana dökülen ve kimyasal atık olduğu belirlenen maddelerin bölgeden alınarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

Boyalıca Mahallesi'nde çobanların fark edip konuyu ilettikleri Muhtar Hüseyin Mersin'in ihbarı üzerine araziye dökülen atıkla ilgili inceleme yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, söz konusu alanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Alanda inceleme yapan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Timi, asit ve kimyasal bileşenler tespit etti. Bu atıkların, temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği de belirlendi.

Dökülen kimyasal atığın belediye ekiplerince kaldırılıp imhasının sağlanacağı öğrenildi.

Kimyasal atığı bırakanların yakalanmasına ilişkin başlatılan çalışma ise sürüyor.

İznik, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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