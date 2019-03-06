Bursa'da Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İznik
ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilgin
idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Orhaniye
Mahallesi mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonun kasasındaki birkaç kovan yola saçılırken, kazada kamyonda bulunan Abdullah Şarlı yaralandı.
Kazanın arından o sırada orada bulunan Baki Pala'yı ise arılar soktu.
Pala ve Şarlı olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: AA
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