Son Dakika Haberleri: Bursa'da Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Bursa'da Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilgin idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Orhaniye Mahallesi mevkisinde devrildi.

Devrilen kamyonun kasasındaki birkaç kovan yola saçılırken, kazada kamyonda bulunan Abdullah Şarlı yaralandı.

Kazanın arından o sırada orada bulunan Baki Pala'yı ise arılar soktu.

Pala ve Şarlı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: AA

Orhaniye, Hüseyin Bilgin, İznik, Güncel
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