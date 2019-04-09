Son Dakika Haberleri: Bursa'da Arı Ölümleri Devam Ediyor

Bursa'da Arı Ölümleri Devam Ediyor

1 saat önce

Bursa'da arı ölümleri devam ediyor Bir hafta içinde 80 kovan arası telef oldu, 50 bin lira zararı varBURSA - Bursa'da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor.

Bursa'da arı ölümleri devam ediyor
Bir hafta içinde 80 kovan arası telef oldu, 50 bin lira zararı var

BURSA - Bursa'da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor. 110 kovan arısı olan yetiştiricinin 80 kovanı telef oldu.
Bilhassa bahar ayında meyve bahçelerinin ilaçlandığı zamanlarda görülen toplu arı ölümleri arıcıları telaşlandırıyor. Toplu ölümler arıcılara büyük zararlar verirken, arıcılar bu ölümlerin en büyük sebebinin atılan tarım ilaçları olduğunu belirtiyor.
Kestel ilçesinin Kayacık köyünde arıcılık yapan Fikrettin Yazar'ın son bir hafta içinde 80 kovan arısı telef oldu. 40 yıldır arıcılık yapan Yazar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yazar, 50 bin lira zararı olduğunu belirterek, "Ben emekli din görevlisiyim. Meslek hayatım boyunca hep arıcılık yaptım. Hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım. Ölümlerin ön büyük sebebi tarım ilaçları. Bu ilaçlamalar günün belirli saatleri ve ya akşam saatlerinde yapılsa daha iyi olacak. Bütün emeklerimiz heba oldu. 110 kovan arımdan 80 kovanı telef oldu. Ölen arılardan 50 bin lira zararım var, buna bir çare bulunsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:35:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Arı Ölümleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]