Bursa'da Arı Ölümleri Devam Ediyor
1 saat önce
Bursa'da arı ölümleri devam ediyor Bir hafta içinde 80 kovan arası telef oldu, 50 bin lira zararı varBURSA - Bursa'da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor.
Bursa
'da arı ölümleri devam ediyor
Bir hafta içinde 80 kovan arası telef oldu, 50 bin lira zararı var
BURSA - Bursa'da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor. 110 kovan arısı olan yetiştiricinin 80 kovanı telef oldu.
Bilhassa bahar ayında meyve bahçelerinin ilaçlandığı zamanlarda görülen toplu arı ölümleri arıcıları telaşlandırıyor. Toplu ölümler arıcılara büyük zararlar verirken, arıcılar bu ölümlerin en büyük sebebinin atılan tarım ilaçları olduğunu belirtiyor. Kestel
ilçesinin Kayacık
köyünde arıcılık yapan Fikrettin Yazar'ın son bir hafta içinde 80 kovan arısı telef oldu. 40 yıldır arıcılık yapan Yazar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yazar, 50 bin lira zararı olduğunu belirterek, "Ben emekli din görevlisiyim. Meslek hayatım boyunca hep arıcılık yaptım. Hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım. Ölümlerin ön büyük sebebi tarım ilaçları. Bu ilaçlamalar günün belirli saatleri ve ya akşam saatlerinde yapılsa daha iyi olacak. Bütün emeklerimiz heba oldu. 110 kovan arımdan 80 kovanı telef oldu. Ölen arılardan 50 bin lira zararım var, buna bir çare bulunsun" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!