Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

25.12.2020 20:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arızılanan kamyonunu yol kenarında tamir etmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arızılanan kamyonunu yol kenarında tamir etmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Mehmet Üner (59), kullandığı 07 UC plakalı kamyonu Gölyaka Mahallesi'nde arızalanınca yol kenarına çekti.

Arızayı gidermeye çalıştığı sırada, M.K. (46) yönetimindeki 16 VG 445 plakalı otomobil, kamyon sürücüsü Üner'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Üner, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.K, kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Otomobil, Gölyaka, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu "Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni
Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi         
19:49
Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti         
19:12
ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı         
18:14
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 20:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei