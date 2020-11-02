Son dakika haberleri... Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Bursa'da kavga sırasında arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çetin Can (32) ile V.F.D. (22) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.F.D, Can'ı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, V.F.D'yi Yıldırım ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.