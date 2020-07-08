Bursa'da arkadaşının evinde cinayet işlediği iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da arkadaşının evinde cinayet işlediği iddia edilen sanık yargılanıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Onur Yılgün'ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sadık Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu.

Önceki duruşmalarda yaptığı savunmayı tekrarlayan Sadık Ş, eski manken Alev Ç. ile yıllardır süren ilişkileri olduğunu ve olay gecesi onun evine gittiğini anlattı.

Kapıyı kendisine Alev Ç'nin açtığını, daha sonra içeride erkek ayakkabısı gördüğünü belirten Sadık Ş, "Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı ve sohbet ettik. Tuvalete giderken kapısı açık olan odada bir erkek olduğunu gördüm. Salona döndüğümde Alev, o kişinin Onur olduğunu söyledi." savunmasını yaptı.

Sonrasında Onur Yılgün'ün bıçakla yanlarına geldiğini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne süren sanık, onun boğuşma sırasında kazara yaralandığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Yılgün'ün yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sadık Ş'nin tutukluluğunun devamına ve Alev Ç'nin dinlenilmesi için polis zoruyla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında, eski manken Alev Ç'nin evine giden Sadık Ş. ile Onur Yılgün arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılgün bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Sadık Ş, Alev Ç. ve İsa Ö. gözaltına alınmıştı. Sadık Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da arkadaşının evinde cinayet işlediği iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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