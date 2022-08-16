Kopan parmaklarını poşetle hastaneye götürdü, 12 saatte dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kopan parmaklarını poşetle hastaneye götürdü, 12 saatte dikildi

16.08.2022 13:51
Kopan parmaklarını poşetle hastaneye götürdü, 12 saatte dikildi

BURSA'da, arkadaşının iş yerindeki giyotin makasının kurulumunu yapan İlhan Baydan (46), test sırasında makineye sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı.

BURSA'da, arkadaşının iş yerindeki giyotin makasının kurulumunu yapan İlhan Baydan (46), test sırasında makineye sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı. Parmakları, poşete koyarak götürdüğü hastanede 12 saatlik ameliyatla dikilen Baydan, "Bu kadar umutlu değildim. Hocalara göre iyiye gidiyoruz" dedi.

Olay, cuma günü Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İlhan Baydan, arkadaşının iş yerine getirilen giyotin makasının kurulumu için yanına gitti. Kurulumu tamamlayan Baydan, makinenin test işlemleri sırasında sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı. Baydan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortopedi ve travmatoloji servisinde 12 saatlik ameliyata alınan Baydan'ın parmakları, başarılı operasyonla dikildi. Baydan'ın tedavisinin ardından elini ve parmaklarını günlük hayatta kullanabileceği öğrenildi.

'AMELİYATTAN SONRA İYİYİM'Parmaklarının kopan parçalarını poşete koyup, hastaneye gittiklerini belirten İlhan Baydan, "İş kazası geçirdim. Açıkçası yardıma gitmiştim ama tam yardımlık oldum. Arkadaşımın makinesini ayarlayacaktım ama parmakları kaptırdık. Giyotin makası gibi bir şey, kendi ekseninde dönüyor sürekli. Ona kaptırdım parmaklarımı. Üçünü de orada kopardım sonrası tabi hastane. Ondan sonra Uludağ Üniversitesi'ne geldim. 12 saat kadar ameliyatta kaldım. Ameliyat sonrası benim için iyiydi. Çünkü hocalar ağrımı, acımı hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. 3 parmağımın uç kısmı koptu. Parçaları poşet içinde getirdik. Parçaları almayı akıl ettik. Parmaklarımın kopan kısmı makinenin önündeydi. Olduğu yere düştüğü için oradan aldık. Ameliyattan sonra iyiyim. İlk güne oranla çok iyiyim. Umut yoktu açıkçası. Bu kadar umutlu değildim. Geldikten sonra hocalarımız burada baya bir uğraştılar. 12 saat çabaladılar. Şu anda hocaların demesine göre iyiye gidiyoruz" diye konuştu.

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökay Eken ise "İş kazası sonucu sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmaklarında tam kopma yaralanması geçirmişti. Parmakları tamamen elinden ayrılmış haldeydi bize geldiğinde ardından biz onu hemen bekletmeden acil bir şekilde ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Operasyonla her 3 parmağını yerine replanti ettik. Mikro cerrahi tekniğini kullanarak damarlarının sinirlerini onardık. Bu şekilde başarılı bir operasyonla ameliyatı tamamladık. Hastamız şu an ameliyat sonrası 5'inci gününde. Takipleri iyi. Parmakları yaşıyor. Takibine devam ediyoruz. Tabi ki bu ameliyatlardan sonra bir miktar his kaybı, hareket kısıtlılığı kalabiliyor ama bu minimum olsun diye biz gerekli fizik tedavi ve gerekli ek tedavilerini uygulayacağız. Bunun minimum düzeyde kalmasını sağlayacağız" dedi.


YORUMLAR
500
Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç, toprağa verildi Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç, toprağa verildi Kopan 3 parmağını poşete koyarak hastaneye koştu, ameliyatla sağlığına kavuştu Kopan 3 parmağını poşete koyarak hastaneye koştu, ameliyatla sağlığına kavuştu KOPAN PARMAKLARINI POŞETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ, 12 SAATTE DİKİLDİ KOPAN PARMAKLARINI POŞETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ, 12 SAATTE DİKİLDİ
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldırım, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kopan parmaklarını poşetle hastaneye götürdü, 12 saatte dikildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kopan parmaklarını poşetle hastaneye götürdü, 12 saatte dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement