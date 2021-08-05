Bursa'da armut hasadında fiyatlar çiftçiyi mutlu etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı başladı. Santa Maria cinsi armut hasadı bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Rekolte ve fiyat bakımından yüz güldüren armutta rekolte beklentisi 2 bin ton.

Armut hasadıyla alakalı açıklama yapan İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bu günlerde geçecek inşallah. İsaören ve çevre mahallelerde şeftali hasadının ardından hayırlısı ile Santa Maria armudu hasadına başladık. Bu yıl armutta rekolte yüzlerimizi güldürdü. Bu sene İsaören ve çevre mahallelerde 1500 ila 2 bin ton arasında armut beklentisi var. Armutlarımızın daha daldan toplanmadan yüzde 80'lik kısmı satılmış durumda. Kilosu 4.5 ila 5 TL arasında değişiyor. Armut, bu zor günlerde çiftçimizin yüzünü biraz da olsa güldürdü. Armut, önceki senelere nazaran bu sene daha verimli ve güzel. Bizim ilçemizde yetişen armut, diğer illerde yetişen ürünlere göre raf ömrü ve kalitesi bakımından ön sırada. Biz her zaman ki gibi en kaliteli mahsulü üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA