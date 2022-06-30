Bursa'da artan site aidatına karşı eylem yapan engelli şahıs, site yöneticisi tarafından darp edildi: Elmacık kemiği ve burnu kırıldı - Son Dakika
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Bursa'da artan site aidatına karşı eylem yapan engelli şahıs, site yöneticisi tarafından darp edildi: Elmacık kemiği ve burnu kırıldı

30.06.2022 15:43

Bursa'da, aidatlara yapılan yüzde 140'lık zamma tepki gösteren site sakinleriyle birlikte röportaj veren engelli vatandaş, site yöneticisi tarafından darp edildi. Şiddete maruz kalan engelli adamın elmacık kemiği ve burnu birçok yerden kırıldı.

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde 3 bin kişinin yaşadığı sitede, yönetim tarafından aidatlara yapılacak yüzde 140'lık zamma tepki için röportaj veren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından darp edildi. Burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Altılar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Hastanede tedavi altına alınan ve yattığı sedyede yaşadığı olayı anlatan Nihat Altılar, "Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K., beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

Site aidatına fahiş zamma karşı eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi

KOMŞULARA "ONUN AKIBETİ İYİ OLMAYACAK" DEMİŞ

Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran talihsiz adamın komşusu Kadri İlkin, "Bugün son derece nahoş bir olayla karşılaştık. Komşumuz Nihat Altılar'ı site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde darp etmiş. Arkadaşın burnu kırılmış ve son derece sıkıntı yaşıyor. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak. Yaşadığımız bu olaydan dolayı mağdur olan Nihat Altılar'ın tüm komşular arkasında destekçisiyiz. Geçtiğimiz çarşamba aidat artışıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıya istinaden Nihat bir röportaj verdi. Onun akabinde yönetici olan arkadaş 'Benim arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak' demiş dün akşam. Bugün ise bu olay meydana geldi. Yöneticiyi ben uyardım. Senin hakkında söylemleri varsa hukuki olarak hakkını arayabilirsin. Ancak bu durum meydana geldi. Ben de avukatımla yapılacak zamla ilgili toplantıdaydım. Nihat'la böyle bir durum yaşandığını öğrendim ve ona destek için hastaneye geldim. Hiç hoş olmayan bir durum. Gereken yasal mücadeleyi verecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Site aidatına fahiş zamma karşı eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi
Site aidatına fahiş zamma karşı eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi
Site aidatına fahiş zamma karşı eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da artan site aidatına karşı eylem yapan engelli şahıs, site yöneticisi tarafından darp edildi: Elmacık kemiği ve burnu kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da artan site aidatına karşı eylem yapan engelli şahıs, site yöneticisi tarafından darp edildi: Elmacık kemiği ve burnu kırıldı - Son Dakika
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