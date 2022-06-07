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Bursa'da asayiş

07.06.2022 12:36
Bursa'da asayiş

Bursa'nın Kestel ilçesinde baz istasyonundan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde baz istasyonundan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barakfakih Mahallesi'nde bir araçta şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, baz istasyonundan sanayi tipi 4 akü çaldıkları öne sürülen zanlıların bulunduğu aracı kanal boyu civarında yakalandı.

Üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler U.A, V.Y. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Araçlardan akü çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bazı araçlardan akü çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mahallede yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlının bulunduğu aracı tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kestel'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

Kestel ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulamalar kapsamında 2 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Ekipler, Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.E. ve S.Ç'nin üzerlerinde arama yaptı.

S.Ç'nin üzerinde 21,59 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

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