Mahallede yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlının bulunduğu aracı tespit etti.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da asayiş - Son Dakika

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