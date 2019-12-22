Bursa'da asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Bursa'da asayiş uygulaması, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri merkez Nilüfer ilçesinde yol uygulamasında sorguladıkları 164 araçtan 11'i hakkında sorumlulara toplam 10 bin 310 lira ceza uyguladı. Alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve bir araç trafikten menedildi.

Görükle semtindeki iş yerlerine yönelik uygulamada ise 2 bin 665 kişi, UYAP sorgulamasına tabi tutuldu.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan aranan kişinin yakalandığı çalışmalarda, 7 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 2 iş yerinde TAPDK belgesinin, 10 iş yerinde mesul müdürlük, 2 iş yerinde canlı müzik belgesinin, 6 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 15 iş yerinde çalışan toplam 46 kişinin SGK giriş kaydının yapılmadığı, bir iş yerinde yaşı küçük çocukların olduğu kafeterya haricinde oyun salonunun faaliyeti gösterdiği, bir iş yerinin ise ruhsat ve tabela isminin farklı olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda lodos bir binanın çatısını uçurdu
Karısını bıçaklayan Cezayirli polise teslim oldu Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Msb hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:53 MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:52 Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü - Son Dakika
18:50 Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
18:50 Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da asayiş uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]