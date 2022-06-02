Bursa'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Bursa'da asayiş uygulaması

02.06.2022 08:59
Bursa'da asayiş uygulaması

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Görükle bölgesinde dron destekli huzur operasyonu yaptı.

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Görükle bölgesinde dron destekli huzur operasyonu yaptı. 37 araç, 14 iş yeri denetlenirken, umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan dron ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 37 araç denetlenirken. Denetlemelerde bin 507 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 37 iş yeri denetlenirken 6 iş yerine işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Bursa'da asayiş uygulaması
Bursa'da asayiş uygulaması
Bursa'da asayiş uygulaması
Bursa'da asayiş uygulaması
Bursa'da asayiş uygulaması

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da asayiş uygulaması - Son Dakika


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