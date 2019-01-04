Son Dakika Haberleri: Bursa'da Asfaltsız Köy Yolu Kalmayacak

Bursa'da Asfaltsız Köy Yolu Kalmayacak

15 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir merkezinde ne varsa kırsalda da olacağını belirterek, "Asfaltsız tek bir köy yolu bile kalmayacak" dedi.

Bursa'da Asfaltsız Köy Yolu Kalmayacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir merkezinde ne varsa kırsalda da olacağını belirterek, "Asfaltsız tek bir köy yolu bile kalmayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "bereket sofrası"nı bu sabah Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gemlik'te kurdu. Sabah namazını Asım Kocabıyık Camii'nde kılan Başkan Alinur Aktaş'a, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti. Sabah kahvaltısını cami lokalinde vatandaşlarla birlikte yapan Alinur Aktaş, Gemlik başta olmak bütün ilçelerde bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planladıkları projeler hakkında Gemliklileri bilgilendirdi.

Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri olarak canla başla çalıştıklarını, spordan sanata altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Daha da güzellikler olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir, bunların hepsini biliyoruz. İnşallah hiçbir köy yolumuz kesinlikle asfaltsız kalmayacak. Biz istiyoruz ki şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizin tamamında da olsun. Köyde hükümet konağı olmaz, köyde belediye binası olmaz ama ulaşımla alakalı çok güzel pırıl pırıl yolları olması lazım. Alt yapısı olması, arıtma tesisleri olması lazım. Köy içerisinde gezilecek düzgün kilit parkesi, asfaltı olması lazım. Üst yapısı tamamlanmış olması lazım. Bu hedefe doğru hızla gidiyoruz. İnşallah bu noktada nasıl gayretle ve heyecanla çalıştığımızı bundan sonraki süreçte de göreceksiniz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Gemlik, Sabah, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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