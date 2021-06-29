Üye Girişi
Bursa'da "Aşı ol, hayatı yakala" mottosu ile aşılama seferberliği başlattı - Son Dakika

Bursa'da "Aşı ol, hayatı yakala" mottosu ile aşılama seferberliği başlattı

29.06.2021 09:16
Bursa'da

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; Bursa'da top yekûn bir aşı seferberliği başlattıklarını belirterek gençlere aşı olmayan annenizi, babanızı, dedenizi ve ninenizi alarak aşı olmaya gidiniz çağrısında bulundu.

Bursa

Yaz sezonuyla birlikte hareketliliğinde artacağına dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz, "İlimizde günlük vaka sayısı 150'in altına düşse de tedbiri elden bırakmamalıyız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bitmesiyle tatil planları yapan aileleri, çocukları ile beraber aşı olarak güvenli bir şekilde tatillerini yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bursa'da hedef gruptaki aşılama oranının yüzde 53 olduğu bilgisini veren Dr.Yavuzyılmaz, " Bu oranı yüzde 60-70'lere çekmek istiyoruz. Geçen hafta itibari ile 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız için Covid-19 aşı uygulaması açıldı. Hedef nüfusumuzun büyük çoğunluğu gençlerimizden oluşuyor. Bir buçuk yılı geçen bir süredir okullarına gidemeden uzaktan eğitim aldılar. Bu süreçte arkadaşları ile bir araya gelerek spor, sinema, tiyatro gibi toplu aktivitelerde bulunamadılar. Futbol karşılaşmalarını yeşil sahalarda izleyemediler. Gençlerimizi anlıyorum çok sıkıldılar. Tüm bu etkinlikleri yapabilmek ve salgını bitirmek için tüm vatandaşlarımızı ve hedef grubumuzdaki 18-34 yaş arasındaki 800 bin gencimizi "Aşı ol, hayatı yakala" diyerek aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlarımızın kamu ve özel hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezlerinde aşı olabileceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz bugünden itibaren de Kent Meydanı AVM, Marka AVM, Korupark AVM, Yıldırım Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmak üzere beş ayrı yerde kurulan aşı uygulama noktalarında aşılarını randevusuz olabileceklerini sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Aşı ol, hayatı yakala' mottosu ile aşılama seferberliği başlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadıköy'de Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor 08:28 Kadıköy'de Alex ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına Can Bartu heykeli dikiliyor Eski eşini bardakla yaralayan cani, kendisine engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti 03:43 Eski eşini bardakla yaralayan cani, kendisine engel olmak isteyen 2 kişiyi de darbetti Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu 02:23 Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor 00:12 Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi 22:33 Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım 21:12 CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım
7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek 19:24 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda 18:58 Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı         
09:02
Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
07:36
İsrail başka ülke almazsa, son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin korona aşısını çöpe atacak İsrail başka ülke almazsa, son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin korona aşısını çöpe atacak         
02:40
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü         
00:48
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
18:17
Taner Ölmez'in düğününden çıkan Çağatay Ulusoy'u heyecanlandıran Serenay Sarıkaya sorusu Taner Ölmez'in düğününden çıkan Çağatay Ulusoy'u heyecanlandıran Serenay Sarıkaya sorusu         
18:05
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 09:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da "Aşı ol, hayatı yakala" mottosu ile aşılama seferberliği başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement