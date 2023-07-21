Bursa'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

21.07.2023 09:05

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması ve yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Serdar Sezgin'in cenazesi defnedildi. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı.

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından da yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düştü. Kazada otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Serdar Sezgin (20) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AŞIRI HIZ NEDENİYLE TAKLA ATTI

Kaza, Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi, Anadolu Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Oktay Bora yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Serdar Sezgin ve Onur Karaorman otomobilde sıkıştı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bursa'da aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARTILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde Serdar Sezgin'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Oktay Bora ve Onur Karaorman ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Serdar Sezgin'in cenazesi detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada araçta sıkışarak hayatının kaybeden Serdar Sezgin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesine getirildi. Mehmet Akif Ersoy Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Sezgin'in çok sayıda yakını katıldı. Sezgin'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erdoğanköy Mezarlığında toprağa verildi.

Bursa'da aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da Aşırı Hız Sonucu Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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