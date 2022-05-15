Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı

15.05.2022 09:03

Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla trafiği kapatarak meşaleleri ateşe verdi.

Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı

BURSA - Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla trafiği kapatarak meşaleleri ateşe verdi. Görüntülerin kısa sürede tepki toplamasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 sürücüye toplamda bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, trafiği araçları ile keserek meşale yaktı. Bir süre trafiği kapatan grup, daha sonra şehirlerarası otobüs terminaline doğru hareket etti. Görüntülerin tepki toplamasının ardından yolu kesen 2 sürücüye karayolu üzerinde duraklama, yönetmelikte belirtilmeyen diğer eksiklikler ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı

YORUMLAR
500
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ TERS YÖNE GİRİNCE KAÇAMADI KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ TERS YÖNE GİRİNCE KAÇAMADI Beyşehir'de engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi Beyşehir'de engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement