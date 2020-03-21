Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs ihmali - Son Dakika
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Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs ihmali

1 saat önce

BURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayın uyarılarına rağmen asker uğurlaması sırasında otobüs terminalinde bir araya gelen yüzlerce kişi sosyal mesafeyi ihlal ederken, özellikle vedalaşma sırasında kucaklaşlarak yakın ilişkide bulundu.

Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs ihmali, System.String[]

BURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayın uyarılarına rağmen asker uğurlaması sırasında otobüs terminalinde bir araya gelen yüzlerce kişi sosyal mesafeyi ihlal ederken, özellikle vedalaşma sırasında kucaklaşlarak yakın ilişkide bulundu.

Çin Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronaviras salgını ile ilgili yetkililer alınması gereken önlemler konusunda öncelikle, sokağa çıkılmaması, çıkıldığı takdirde ise en az 1 metreden fazla olmak üzere sosyal mesafenin korunması ve hijyene önem verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ise özellikle salgın ortadan kalkıncaya kadar tokalaşmama ve kucaklaşmama konusunde önemli uyarılarda bulundu. Ancak, koronavirüs konusunda yetkililerin öne sürdüğü tüm bu önlemler, Bursa'da asker uğurlama buluşmasında ihlal edildi. Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında aşırı yoğunluk yaşandı. Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu. Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:04 Kaynak: DHA

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