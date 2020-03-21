Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Son Dakika
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Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali

1 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama ve kalabalık alanlarda bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, vatandaşlar asker uğurlaması için otobüs terminaline geldi. Bazı vatandaşlar ise müzikler eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların maske ve bayraklara dolaşması

-Askere gidecek gençlerin oynaması

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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