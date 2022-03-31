Askere giden genci havaya böyle fırlattılar - Son Dakika
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Askere giden genci havaya böyle fırlattılar

31.03.2022 10:09
Askere giden genci havaya böyle fırlattılar

Bursa'da gençler vatani görevine gidecek arkadaşını havaya atarak kutladı.

Bursa'da gençler vatani görevine gidecek arkadaşını havaya atarak kutladı. Cadde ortasındaki eğlenceye diğer araç sürücüleri kornalarla destek verdi.

Atatürk Caddesi'ne araçlarıyla gelen gençler, askere gidecek olan arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gençler yol kenarına park ettikleri araçlarından inerek asker adayı arkadaşlarını havaya atarak şarkılar söyledi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler ise kornalarla destek verdi. Grup daha sonra araçlarına binerek ayrıldı.

(Ali Kamur-İHA)

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3 gencin havaya ateş etme anı kamerada 3 gencin havaya ateş etme anı kamerada İstanbul'da kirli hava ve sis böyle görüntülendi İstanbul'da kirli hava ve sis böyle görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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