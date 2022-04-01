Bursa'da askere giden genci havaya böyle fırlattılar - Son Dakika
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Bursa'da askere giden genci havaya böyle fırlattılar

01.04.2022 00:57
Bursa'da askere giden genci havaya böyle fırlattılar

Bursa'da gençler vatani görevine gidecek arkadaşını havaya atarak kutladı.

Bursa'da gençler vatani görevine gidecek arkadaşını havaya atarak kutladı. Cadde ortasındaki eğlenceye diğer araç sürücüleri kornalarla destek verdi.

Atatürk Caddesi'ne araçlarıyla gelen gençler, askere gidecek olan arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gençler yol kenarına park ettikleri araçlarından inerek asker adayı arkadaşlarını havaya atarak şarkılar söyledi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler ise kornalarla destek verdi. Grup daha sonra araçlarına binerek ayrıldı. - BURSA

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Atatürk Caddesi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da askere giden genci havaya böyle fırlattılar - Son Dakika


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