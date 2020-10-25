Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı - Son Dakika

Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı

25.10.2020 09:22
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı, System.String[]

Bursa'da bir esnaf dar gelirli ailelerin baklava alamamasından etkilenerek askıda baklava uygulaması başlattı.

Bursa'da bir esnaf dar gelirli ailelerin baklava alamamasından etkilenerek askıda baklava uygulaması başlattı.

Cevizli baklavanın kilosu 50 lira, fıstıklının ise 120 lirayı bulunca herkesin yiyeceği tatlı olmaktan çıkıp durumu iyi olanlara hitap etmeye başladı. Uzun yıllardır baklavacılık yapan ve birçok şubesi olan bir firmanın ortakları İmdat Tekin, Mahmut ve Mehmet Aslan da dükkanlarına gelen dar gelirli ailelerin baklava alamayıp ucuz tatlılar aldığını görünce askıda baklava uygulaması başlatmaya karar verdi. Şubelerinin önüne askı yaptıran firma sahipleri üzerine de "Sosyal sorumluluk projesidir, almak isteyen ihtiyacı kadar alabilir" yazısı astı. Firma her gün kendi bütçesinden belli miktar baklavayı askıya asıyor, ihtiyacı olanlar da sormadan buradan baklavaları alarak evlerine götürüyor. Ayrıca dükkana gelen müşteriler de baklava alıp askıya asarak ihtiyacı olanların baklava yemesini sağlıyor.

Uzun yıllardır baklavacılık yaptığını ifade eden İmdat Tekin, "Biz bu işin mutfağından geliyoruz. Dar gelirli vatandaşlar dükkanımıza gelip tatlı ihtiyaçlarını tulumba alarak geçiştiriyordu. Bizde dar gelirli vatandaşlarda baklava yesin diye askıda baklava uygulaması başlattı. Her yerde askıda ekmek uygulaması var neden dar gelirli insanlar askıdan sadece ekmek alsın diye düşündük ve baklavalarımızı askıya astık. Bu uygulama diğer esnaf arkadaşlara da örnek olsun istiyoruz" dedi.

Firmanın diğer ortağı Mahmut Aslan, "Cevizli baklava kilosu 50 lira, fıstıklı baklava ise 120 lira. Baklavayı dar gelirli aileler alamıyordu. Bizde bir şeyler yapalım dedik bu uygulamayı başlattık. İnşallah herkese örnek olur" şeklinde konuştu.

Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik, "Bu örnek uygulamayı yapan esnaf kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir muhtar olarak beni çağırıp mahallede ihtiyacı olan var mı diye sordular ve bize bu konuda yardımcı ol dediler, ben de elimden gelen yardımı yaptım" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı

Mehmet Aslan, Cevizli, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı - Son Dakika

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