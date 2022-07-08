Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı - Son Dakika
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Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı

08.07.2022 17:33
Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde at yarışları sırasında piste giren kişiler arasında kavga çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde at yarışları sırasında piste giren kişiler arasında kavga çıktı.

Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pist üzerinde birbirini darbetti. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: AA

Süleyman Çelebi, Osmangazi, Bursa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı - Son Dakika
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