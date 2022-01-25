Üye Girişi
Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu - Son Dakika

Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu

25.01.2022 15:51
Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Bursa'da 7 okulun kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Bursa'da 7 okulun kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birlikte hayat buldu.

İdareci, öğretmen ve öğrencilerin gayretleriyle kullanılmayan sıra, lastik, bilgisayar parçası, ahşap kasa gibi malzemeler, geri dönüşümle masa, kitaplık rafı, sandalye ve aydınlatma ürünü olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

Atık malzemelerin değiştirilip dönüştürülerek, yeniden değerlendirildiği projeyle Gündoğdu İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu, Alara İlkokulu, Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu, Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu, Vakıf Ortaokulu, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kütüphaneleri kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okullardaki kütüphaneleri bir yaşam alanı olarak düzenlediklerini belirtti.

Daha yaşanabilir bir dünya ve iyi bir gelecek için çeşitli çözümler üretilmeye çalışıldığını aktaran Gür, "Atık malzemelerin kullanılmasıyla okullara kurulan kütüphaneler, bizim için daha anlamlı oldu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hatta velilerimiz, bu konuda önemli katkı sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu - Son Dakika


Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi? Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?         
15:54
Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı         
15:45
İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak         
15:36
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:53 Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?
15:45 Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı
15:43 Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı
15:35 İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak
15:29 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement