Bursa'da atık malzemelerden 7 okula kütüphane kuruldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Bursa'da 7 okulun kütüphanesi, atık malzemeler kullanılarak kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birlikte hayat buldu.

İdareci, öğretmen ve öğrencilerin gayretleriyle kullanılmayan sıra, lastik, bilgisayar parçası, ahşap kasa gibi malzemeler, geri dönüşümle masa, kitaplık rafı, sandalye ve aydınlatma ürünü olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

Atık malzemelerin değiştirilip dönüştürülerek, yeniden değerlendirildiği projeyle Gündoğdu İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu, Alara İlkokulu, Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu, Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu, Vakıf Ortaokulu, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kütüphaneleri kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okullardaki kütüphaneleri bir yaşam alanı olarak düzenlediklerini belirtti.

Daha yaşanabilir bir dünya ve iyi bir gelecek için çeşitli çözümler üretilmeye çalışıldığını aktaran Gür, "Atık malzemelerin kullanılmasıyla okullara kurulan kütüphaneler, bizim için daha anlamlı oldu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hatta velilerimiz, bu konuda önemli katkı sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.