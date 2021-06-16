Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, son dönemlerde müsilaj (deniz salyası) sorununun yaşandığı Marmara Denizi kıyısındaki kentlerden Bursa'da atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldığını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ortalarında hizmete alınan Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde atık suların ilgili yönetmelik kriterlerine uygun şekilde işlenmesinin yanı sıra ek olarak ultraviyole sistemiyle dezenfekte edilerek deşarj edildiğini söyledi.

Gülenç, dezenfeksiyon işleminin önemine değinerek "Verdiğimiz bu sular, sulama suyu kalitesinde olup kesinlikle canlıların yaşamasına engel olacak veya müsilaj oluşmasına yol açacak atıklar değildir. Tesislerimizi 24 saat izlemekteyiz. TÜBİTAK, 3 ayda bir çıkış noktalarındaki suyu almakta ve incelemektedir. Yapılan bu arıtma tesislerinin ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. İlk gün ve bugün arasında baktığımız zaman arıtma tesislerimizden çıkan suyun 2 kat iyileştiğini biz raporlarımızda görmekteyiz." diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile toplamda 33 noktada 3 aylık periyotlarda izleme numuneleri alınarak arıtılan sularla ilgili analizler yapıldığını anlatan Gülenç, yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfusa hizmet verebilen 4 tesisteki arıtmalarda Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu sağlandığını dile getirdi.

Gülenç, atık suların Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine de uygun şekilde işlendiğini, bu kriterlere ek tedbirler de alındığını kaydetti.

Bursa'nın Marmara Denizi kıyısındaki arıtma tesisleri ve kapasiteleri şöyle:

Atık su arıtma tesisi Nüfus kapasitesi Günlük arıtma kapasitesi Mudanya 138.000 21.850 metreküp Gemlik 135.000 18.850 metreküp Küçükkumla 40.000 5.350 metreküp Kurşunlu 30.000 4.725 metreküp

Son Dakika

Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi

Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak

Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış

Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu

Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?