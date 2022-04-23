Atını aracına bağlayıp böyle çekti - Son Dakika
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Atını aracına bağlayıp böyle çekti

23.04.2022 10:02

Atını aracına bağlayıp böyle çekti Bursa'da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti.

Atını aracına bağlayıp böyle çekti

BURSA - Bursa'da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir kişi merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. O anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

Atını aracına bağlayıp böyle çekti
Atını aracına bağlayıp böyle çekti
Atını aracına bağlayıp böyle çekti
Atını aracına bağlayıp böyle çekti
Atını aracına bağlayıp böyle çekti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atını aracına bağlayıp böyle çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atını aracına bağlayıp böyle çekti - Son Dakika
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