Atını aracına bağlayıp böyle çekti - Son Dakika

Atını aracına bağlayıp böyle çekti
BURSA - Bursa'da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da bir kişi merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. O anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
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