Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı

02.11.2020 21:02
Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İnegöl'e bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet D. (75) idaresindeki ATV motor, yolun yokuş ve zeminin ıslak olması nedeniyle devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü ve eşi Kafiye D. (70) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı

İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ATV devrildi: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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