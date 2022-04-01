Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi - Son Dakika
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Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi

01.04.2022 10:42
Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesinde meydana gelen olayda Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile olan köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasına bağladığı iple sürükledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesinde meydana gelen olayda Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile olan köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasına bağladığı iple sürükledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde meydan geldi. Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Öldürdüğü köpeği traktör ile mahalle meydanından çekerek götüren şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öldürdüğü köpeği traktörünün arkasında sürüklediği görüntülerin amatör kameraya yansıdığı adamın İfadesinde, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi
Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi
Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi

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Pompalı Tüfek, Av Tüfeği, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi - Son Dakika
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