Bursa'da av tüfeği ile vurduğu köpeği traktörüyle sürükledi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesinde meydana gelen olayda Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile olan köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasına bağladığı iple sürükledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde meydan geldi. Rauf Halil B.(60), tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Öldürdüğü köpeği traktör ile mahalle meydanından çekerek götüren şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öldürdüğü köpeği traktörünün arkasında sürüklediği görüntülerin amatör kameraya yansıdığı adamın İfadesinde, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA