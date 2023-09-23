AVM'de çıkan tartışmada müşteri, 3 personeli vurdu - Son Dakika

AVM'de çıkan tartışmada müşteri, 3 personeli vurdu

Son Güncelleme: 23.09.2023 07:30

Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada müşteri olan Mertcan A., 2 garson ve bir güvenlik görevlisini tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mertcan A. olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada müşterilerden Mertcan A. (25), 2 garson ve güvenlik görevlisini tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mertcan A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında iddiaya göre, garsonlardan Tolga Ergün (20) ve Yiğit Selçuk (29) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün, yaralandı.

AVM'de çıkan tartışmada 3 kişi vuruldu

KAYIPLAR KARIŞTI

Şüpheli Mertcan A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

AVM'de çıkan tartışmada 3 kişi vuruldu
Kaynak: DHA

Selçuk, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'de çıkan tartışmada müşteri, 3 personeli vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'de çıkan tartışmada müşteri, 3 personeli vurdu - Son Dakika
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