Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan yangın sonrası tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

"CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ YOK"

Canlı yayına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Malumunuz bölge, tarihin ortaya çıkarılması adına lüzumsuz yapılardan, eskimiş ve fonksiyonunu yitirmiş binalardan ayıklanıyordu. Bu noktada da AVM'nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması, bizatihi AVM yönetimi tarafından yapılıyordu. İstişarelerini yaptığımız bir çalışmaydı. Bir kısımda göçme meydana geldi. Allaha hamdolsun şu an için bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Gerekli müdahale, ekipler tarafından yapılıyor. Üst taraftaki çalışmanın etkisi olabilir, başka bir şey olabilir. Tavandaki çökmeden mütevellit bir sıkıntı, öyle söyleyeyim. Tavanda daha önceden yapılmış bir imalattan kaynaklanmış olabilir, bilemiyorum. Ben mevcut AVM'nin kalan kısmını etkileyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bütün ekiplerimiz şu anda orada, herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil." dedi.

VALİ: ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TEDBİRLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise şunları söyledi: "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil"