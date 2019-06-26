Bursa'da AVM'de korkutan yangın
24 dakika önce
Bursa'da bir AVM'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:41 Kaynak: İHA
'da bir AVM'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'de bulunan bir kafede elektrik kontağından çıkan dumanlar AVM'yi sardı. AVM'de bulunan vatandaşlar görevliler tarafından güvenli şekilde kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
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