Son Dakika Haberleri: Bursa'da Avm'de Terk Edilen Hamza'nın Annesine 3 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Bursa'da Avm'de Terk Edilen Hamza'nın Annesine 3 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

1 saat önce

Bursa'da AVM'de terk edilen Hamza'nın annesine 3 yıl hapis cezası isteniyorBursa'da oğlu Hamza'yı (4), AVM'nin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E. (31) hakkında, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa'da Avm'de Terk Edilen Hamza'nın Annesine 3 Yıl Hapis Cezası İsteniyor, System.String[]
Bursa'da AVM'de terk edilen Hamza'nın annesine 3 yıl hapis cezası isteniyor

Bursa'da oğlu Hamza'yı (4), AVM'nin oyun parkında cebine not bırakarak terk eden Gamze Nur E. (31) hakkında, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamesinde çaresizliğini ifade eden anne Gamze Nur E., hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali, terk etme' suçlarından 3 yıl hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında, oğlu Hamza'yı bir AVM'nin oyun parkına getiren Gamze Nur E., bir süre sonra çocuğunun cebine not bıraktıktan sonra terk etti. Oyun alanındaki yalnız çocuğu fark eden AVM görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Notta, 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazdığı görüldü. Notu ve çocuğu alan polisler, yapılan soruşturma sonucu anne Gamze nur E.?ye ulaştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gözaltına alınan Gamze Nur E., götürüldüğü emniyet müdürlüğünde, çok zor durumda olduğu ve geçinemediği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Gamze Nur E., sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gamze Nur E., hakkında Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Ayan Büyükçetinkaya tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli annenin yaklaşık 8-9 ay önce kendi isteğiyle birlikte yaşadığı oğlunu yurda teslim ettiğini, babasının ise cezaevinde olmasından dolayı bakamayacağını düşünerek, yurda teslim etmesinin uzun süreceğini bu nedenle oğlunu 04 Ocak 2019 tarihinde çaresizlik içinde AVM içersinde çocuk parkına, cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bıraktığını ve yurda verileceğini bildiğini, pişman olduğu yönündeki savunmasına yer verildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yine iddianamede annenin oğlunun cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum. Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurumö notu yazan anne hakkında, hakkında TCK'nun 971 ile TCK 2331 maddelerine göre 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali, terk etmeö den 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hamza (4), Sırameşeler Çocuk Evleri yurdunda bulunurken, anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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