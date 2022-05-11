Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü (4) - Son Dakika
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Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü (4)

11.05.2022 20:37
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü (4)

'YIKIM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ'Bursa'da, bir mağazanın tavanının çökmesiyle ilgili Zafer Plaza AVM yönetim kurulu tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

'YIKIM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ'

Bursa'da, bir mağazanın tavanının çökmesiyle ilgili Zafer Plaza AVM yönetim kurulu tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Zafer Plaza'nın Bursa Tarihi Hanlar Projesi kapsamında kamulaştırılan bloğundaki bazı katların yıkım çalışmaları sırasında, şaft boşluğundan dökülen molozlar, aynı bloğun iki kat altındaki bir mağazanın alçıpan tavanının küçük bir bölümünde çökmeye neden olmuştur. Maddi hasara neden olan olayla ilgili yetkili ekiplerin yanı sıra mimar ve mühendislerden oluşan bilirkişilerin yaptığı ilk incelemeler tamamlanmıştır. Teknik ekiplerin yaptığı inceleme sonrası hasarın, moloz parçalarının şaft boşluğundan dökülerek dekorasyon amaçlı yapılan alçıpan tavan üzerine düşmesi sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla olayın yaşandığı mağaza ve alt katında yer alan mağaza ziyaretçi trafiğine kapatılmıştır. Tarihi Hanlar Projesi kapsamda kamulaştırılan ek binamızın kısmi yıkım çalışmalarına da geçici bir süre ara verilmiştir. Mevcut önlemlerin yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek ek önlemlerin de alınarak yıkım sürecinin tamamlanması sağlanacaktır. Zafer Plaza AVM'nin geneli ve kısmi yıkımı yapılan binada yıkım sürecinden kaynaklanan herhangi bir risk söz konusu değildir. Zafer Plaza olarak çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin, can ve mal güvenliği bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir" denildi.

Muammer İRTEM/ BURSA,


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Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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