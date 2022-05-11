Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2) - Son Dakika
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Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)

11.05.2022 14:51
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)

'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'Bursa'daki bir alışveriş merkezinde tavanının bir kısmı çöken zincir giyim mağazasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmaları tamamlandı.

'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde tavanının bir kısmı çöken zincir giyim mağazasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmaları tamamlandı. İtfaiye yetkilileri, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını açıkladı.

Mağazanın bulunduğu alışveriş merkezi yönetiminden de açıklama yapıldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazamızın tavanında alçıpan çökmesi yaşanmıştır. Olay sonrası itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır."Alışveriş merkezinin teknik müdürü Elektrik Mühendisi Hasan Kılıç ise çöken bölümde incelemelerin sürdüğünü söyledi. Kılıç, çökmenin, 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında bir binada başlatılan yıkım çalışmaları nedeniyle meydana geldiği yönündeki iddialarıyla ilgili, "İtfaiye ve AFAD daha doğru açıklama yapacaklardır. Ama alçıpan tavanda olduğu için ilk görüşümüz o yönde değil. Alçıpan tavanın çok küçük bir kısmı, bir bölümü çöküyor. AFAD ve itfaiye ekipleri onay verdikten sonra temizlik çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN/ BURSA,


Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)
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Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama

alışveriş, İtfaiye, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2) - Son Dakika
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