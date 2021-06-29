Bursa'da AVM'lerde ve meydanlarda aşı stantları kuruldu - Son Dakika

BURSA'da mobil sağlık timleri, AVM ve işlek meydanlarda kurulan stantlarda vatandaşlara randevusuz aşı uyguluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 18 yaş üstüne aşı hakkı tanınmasının ardından, aşılanmanın hızlandırılması için mobil timler oluşturdu. Evlere giderek vatandaşı aşılayan ekiplerin yanı sıra AVM ve işlek meydanlarda da aşı stantları kurularak, aşı olmak isteyenlere randevusuz aşı yapılıyor. Standları gezen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Bursa'da toplam 2 milyon kişinin aşı olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz şimdiye kadar kimsede herhangi bir komplikasyon görmediklerini belirterek, "Artık 18 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı tanımlandı. Biz de bu manada vatandaşımızın en çok uğradığı alışveriş merkezlerinde, meydanlarda stantlar kurarak sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında aşılama hizmetlerimize devam edeceğiz. Pandeminin sonlandırılmasının iki yolu var. Birisi aşı olmak diğeri hastalığı geçirip bağışıklık kazanmak. Hiç kimsenin hastalanıp bağışıklık kazanmasını istemiyoruz o yüzden vatandaşlarımızın ilgili yerlere giderek aşı olmalarını istiyoruz. Şunu söyleyebilirim yaklaşık 2 milyon kişi aşı oldu. Aşı olanlarda herhangi bir ciddi yan etkiyle bugüne kadar karşılaşmadık. Ama her ihtimale karşı bütün aşı noktalarımızda sağlık personellerimiz gereken bütün önlemleri alıyor. Kapıda ambulanslarımız bekliyor. Olası bir arzu etmediğimiz yan etki durumuna karşı en erken müdahaleyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı

Aşı standında randevu almadan aşı olan Mustafa Yaldız, "Babam burada çalışıyor. AVM'de stant açıldığını söyledi ve gelip aşı olmamı istedi. Ben de hazır fırsat varken gelip aşımı oldum. Hastanede hastalık daha çok o yüzden burada aşı olmak daha iyi oldu. Aşı karşıtlığına çok sinirleniyorum gereksiz buluyorum. Sonuçta bu işin arkasında bir sürü bilimsel çalışma var bilim adamları var" dedi.- Bursa