Bursa'da avukat çifti çocuk teslimi için gittikleri adreste saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bursa'da avukat çifti çocuk teslimi için gittikleri adreste saldırıya uğradı

21.06.2023 09:18

Bursa'da velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu teslim etmek istemeyen ailenin bıçak ve taşla saldırısına uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı yaralandı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun olayı kınayarak meslektaşlarına destek olacaklarını belirtti.

Bursa'da velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu teslim etmek istemeyen ailenin bıçak ve taşla saldırısına uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı yaralandı. Avukat çift şahıslardan şikayetçi olurken,saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun şu ifadelere yer verdi: "Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Bursa''da avukat çift bıçaklı ve taşlı saldırıya uğradı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da avukat çifti çocuk teslimi için gittikleri adreste saldırıya uğradı - Son Dakika
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