Son Dakika Haberleri: Bursa'da Avukat Liderliğindeki Tefeci Çetesi Adliyede

Bursa'da Avukat Liderliğindeki Tefeci Çetesi Adliyede

2 saat önce

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözlatına alınan 1'i avukat 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Avukat Liderliğindeki Tefeci Çetesi Adliyede, System.String[]
Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözlatına alınan 1'i avukat 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Bursa Barosu'na bağlı avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri Hakan K.'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D., ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi

ADLİYEDE GÖREVLİ MEMURLAR İSTİFA EDİP ÇETEYE GİRMİŞ

Avukat Hakan K. ile birlikte gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan çete lideri Avukat Hakan K.'nın dışında, Bursa Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne çalışan memurlarında istifa ederek, tefecil çetesine dahil olduğu öğrenildi. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

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