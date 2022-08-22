Bursa'da avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması - Son Dakika
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Bursa'da avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması

22.08.2022 16:28
Bursa'da avukatlardan CMK ücret tarifesiyle ilgili basın açıklaması

Bursa'da avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa'da avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir grup avukat, ellerinde CMK ücretlerinin arttırılmasına yönelik talepleri içeren döviz ve pankartlarla Uluyol Caddesi'ndeki Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, burada yaptığı açıklamada, avukatlık mesleğinin bugün büyük bir maddi ve sosyal kriz içinde olduğunu söyledi.

Öztosun, meslektaşlarının, avukatlık asgari ücret tarifesinin çok altında ücretlere CMK zorunlu müdafiliği yapmak durumunda bırakıldığını kaydederek, "Bu durumdaki meslektaşlarım bir de tek duruşmaya giremedi diye soruşturma ve kovuşturma baskısı altında bırakılmaktadır. CMK, mahkeme vekil ve beraat ücretleri aylar sonra ödenmektedir. Bu enflasyon ortamında aldıkları üç kuruş ücret, tek kelimeyle pula dönmektedir." diye konuştu.

Metin Öztosun, taleplerini şöyle sıraladı:

"CMK ücret tarifesi ücret denebilecek angaryaya son verecek şekilde artırılmalı, avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmelidir. CMK avukatlarına beraat vekalet ücretine hükmedilmelidir. CMK ücretleri-adli yardım ücretleri KDV'den muaf tutulmalıdır. Ücret tarifelerinin gerektiğinde hemen arttırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Avukatlık ücret tarifesi tüm kayıplarımız dikkate alınarak hemen arttırılmalıdır. Mesleğini yapan avukatların önüne yanlış yorumlamayla engel olarak getirilen hatalı KVKK yorumları ve uygulamalarına son verilmelidir. Barolara şehrin büyüklüğüyle orantılı avukat kontenjan kotası getirilmelidir."

Açıklamanın ardından avukatlar adliye bahçesinde oturma eylemi yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ceza Muhakemesi Kanunu, Bursa, Güncel, Son Dakika

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