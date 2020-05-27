Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın - Son Dakika

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın

BURSA'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı depoda hasar meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nın en alt katındaki depoda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eşyalar alev aldırken, yangın kısa sürede depoyu sardı. Çarşı esnafının haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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