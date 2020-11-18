Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor - Son Dakika

Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor

18.11.2020 10:04
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, ormanda annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, ormanda annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Bakıcılar tarafından özel sebze ve meyveler ile beslenen yavru ayılarla birlikte merkezdeki toplam ayı sayısı 71'e yükseldi.

Karacabey'de, 1994 yılında sokaklarda oynatılan ayıların kurtarılmasına yönelik proje kapsamında kurulan ve günümüzde bakıma muhtaç ayıların bakımının yapıldığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu yıl itibarıyla 71 boz ayının bakımı yapılıyor. Kış uykusuna hazırlanan 66 erişkin ayının yanına, geçen hafta annelerini kaybeden 5 yavru ayı getirildi. Genel muayeneleri, merkezde görevli veterinerler tarafından yapılan yavru ayılar, kendileri için oluşturulan özel alana alındı. Bakıcılar, ortalama 8 aylık olan yavru ayıları dikkatle takip edip, meyve ve sebze ile besliyor. Ayılar, karakter ve yaşlarına göre 4 bölümde tutuluyor.

Yavru ayılar, 2 yaşından sonra erişkin ayılara ayrılan bölüme alınacak. Ayıların menüsü ise yaza uygun taze meyve ve sebzelerden oluşuyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana kurulu olan ve Türkiye'deki tek Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi olma özelliğine sahip olan tesis, dronla havadan görüntülendi.


Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor
Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor

Rehabilitasyon Merkezi, Karacabey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, ayı barınağına 5 yavru ayı getirildi, özel beslenme programı uygulanıyor - Son Dakika


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