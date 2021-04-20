Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi

Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan ve yaklaşık 2 saat polise direndikten sonra ikna çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan ve yaklaşık 2 saat polise direndikten sonra ikna çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. ile karşılaştı. Çift arasında burada yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Y. yanındaki silahla kadına ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüphelinin Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyen ekipler, adrese hareket etti. Silahıyla evinin balkonuna çıkan zanlı, teslim olmayıp havaya ateş ederek intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan Mehmet Y, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bursa'da ayrı yaşadığı eşini parkta öldürüp evine kaçan şüpheli yaklaşık 2 saat silahıyla polise direndi - Son Dakika

Son Dakika

Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız

Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı

Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur

Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı

Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı

Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı