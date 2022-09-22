Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası

22.09.2022 11:10
Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay H. ile taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesi İfakat Evci'nin avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Duruşmada, maktul Asya Pınar Üzümcü'nün vefatından önce sanık hakkında Kestel Polis Merkezi'nde verdiği beyanı okundu.

Sanık Oktay H, Üzümcü ile aralarında telefon satışı nedeniyle borç meselesi olduğu iddiasını reddetti.

Bu konuda Üzümcü'ye herhangi bir mesaj atmadığını öne süren sanık, "Ben para talep etmedim. Aynı gün zaten kendisiyle birlikteydik." dedi.

Müşteki avukatı ise maktulün olay günü sanıkla beraber olmadığını, tehdit mesajlarını maktulün annesinin de gördüğünü söyledi.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Oktay H'yi "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu davanın ilk duruşması geçen hafta yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kestel, Bursa, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement