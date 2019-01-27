Bursa'da "Azerbaycan Cumhuriyet Şöleni" Düzenlendi
49 dakika önce
Bursa'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Azerbaycan Cumhuriyet Şöleni" düzenlendi.
Bursa
'da Azerbaycan Cumhuriyeti
'nin bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Azerbaycan Cumhuriyet Şöleni" düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi
, Bursa Kent Konseyi
ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen program, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu yöneticilerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.
Azerbaycan halk dansları grubu, Azerbaycan kültürünü yansıtan yöresel kıyafetleriyle performans sergiledi.
Programda sahne alan Azerbaycan halk sanatçısı Arzu Kurbani, Azerbaycan'a özgü şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan solist ve dans grupları uzun süre ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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